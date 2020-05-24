У Росії зафіксували рекордну кількість смертей від COVID-19

У Росії зафіксували черговий рекорд зі смертності від коронавірусу – за добу від хвороби там померли 153 людей.

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Це найбільша кількість померлих із 22 травня, коли заявлялося про 150 смертельних випадків. Такі дані надав місцевий оперативний штаб.

Так, загальна кількість жертв COVID-19 з початку пандемії в РФ досягла 3541. Водночас майже 2 тис. летальних випадків припадає на Москву, ще 329 – на Московську область.

Росія побила власний рекорд зі смертності від COVID-19

Також повідомляється, що третє місце серед російських регіонів за кількістю померлих займає Санкт-Петербург, а четверте – Дагестан: 133 і 85 осіб із підтвердженим діагнозом COVID-19 відповідно.

Скриншот worldometers.info

Зазначимо, що станом на 24 травня Росія замикає трійку лідерів щодо захворюваності на коронавірус у світі. У країні офіційно зареєстровано 344 481 випадок зараження COVID-19, а вилікується вдалося 113 299 пацієнтам.

Скриншот worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, західні ЗМІ заявили, що в Росії приховують дані про смертність від коронавірусу. Це є результатом простої статистичної плутанини – смерть пояснюють першопричиною, тому що органи охорони здоров'я та губернатори регіонів нібито бояться повідомляти Кремлю погані новини.

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