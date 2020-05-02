У Росії зафіксовано рекордну кількість нових випадків COVID-19

У Росії за добу зафіксовано рекордну кількість нових випадків коронавірусу COVID-19 – 9 623.

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Згідно з даними Стопкоронавирус.рф, найбільше – традиційно у Москві – 5 358.

Повідомляється також, що за добу в країні від коронавірусу померло 57 осіб (від початку епідемії – 1222), одужало – 1 793 (за весь період – 15 013 людей).

У Росії за добу зафіксовано рекордну кількість нових випадків коронавірусу Українська правда

Станом на 22:20 (за київським часом) у Москві загальна кількість жертв зросла до 729 (+34 за день), відзвітував оперштаб.

Зазначимо, усього з початку епідемії в країні підтверджено 124 054 хворих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 2 травня в Україні зафіксовано 11 411 випадків зараження. Найбільша кількість хворих спостерігається у Чернівецькій області – 1745, Києві – 1494 та Івано-Франківської області – 942.

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