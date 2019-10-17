У Росії задумали визнати українців "росіянами" за законом: про що мова

У четвер, 17 жовтня в Росії розглянуть проєкт закону, який спростить українцям і білорусам отримання громадянства РФ.

Так, передбачено визнати уродженців України та Білорусі носіями російської мови без проходження співбесіди при зверненні щодо отримання громадянства, повідомляє пресслужба уряду РФ.

"Відповідно до ч. 1 ст. 331 федерального закону "Про громадянство Російської Федерації" іноземні громадяни або особи без громадянства можуть бути визнані носіями російської мови, тобто особами, які володіють російською мовою і повсякденно використовують її у родинно-побутовий і культурній сферах, в разі, якщо дані особи або їхні родичі по прямій висхідній лінії постійно проживають або раніше постійно проживали на території РФ або на території, що відносилася до Російської імперії чи СРСР, у межах державного кордону РФ", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що новий закон скасовує проходження співбесіди для громадян Білорусі і України, які вільно володіють російською мовою, при подачі особистої заяви.

Паспорт Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

17 липня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької та Луганської областей.

В РНБО України розповіли, що запланували у відповідь секретні заходи, подробиці яких захищені державною таємницею.

Зеленський засудив рішення Путіна щодо паспортів. Водночас він доручив розробити механізм надання українського громадянства як другого для етнічних українців "з дружніх нам країн, що прагнуть приєднатися до розвитку своєї історичної Батьківщини".

Також на захопленій частині Донбасу окупаційна влада змушує так званих військових отримувати паспорти РФ.

Для того, щоб забезпечити "Л/ДНР" російськими паспортами, знадобиться не менше 27 років через низьку швидкість їхньої видачі.

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