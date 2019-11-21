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21 листопада • оновлено в 16:42
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У Росії встановили тотальний контроль над смартфонами: про що мова

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У Росії ухвалили закон, який зобов'язує встановлювати на смартфони під час їхнього продажу російське програмне забезпечення.

Як повідомляє пресслужба Держдуми РФ, під закон також підпадають комп'ютери і телевізори з функцією Smart TV.

"При продажу окремих видів технічно складних товарів із попередньо встановленими програмами для електронних обчислювальних машин споживачу забезпечується можливість використовувати всі заздалегідь встановлені російські програми для електронних обчислювальних машин", – йдеться у повідомленні.

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У пояснювальній записці зазначено, що закон сприятиме просуванню російських програм на ринку інформаційних технологій, забезпечить захист інтересів російських інтернет-компаній і "дозволить зменшити кількість зловживань з боку великих іноземних компаній".

Повідомляється, що пізніше уряд РФ визначить повний перелік необхідних пристроїв і програм. Документ набуде чинності з 1 липня 2020 року.

Смартфон

Смартфон

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 квітня Держдума РФ у третьому, остаточному читанні ухвалила закон про "суверенний Інтернет".

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Тотальный контроль всего мира америГосами,это очень хорошо,перейти на свой софт,это очень плохо.Почему??Большой Белый господин недоволен будет?
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фил филька
фил филька
то есть установка по в телефон это тотальный контроль? любители айфонов вы теперь поняли кто вас тотально контролирует?))
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