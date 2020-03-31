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31 березня • оновлено в 18:10
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У Росії виявили коронавірус у лікаря, з яким спілкувався Путін

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У головлікаря лікарні в Комунарці під Москвою Дениса Проценко діагностований коронавірус COVID-19.

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Про позитивний аналіз на своїй Facebook-сторінці повідомив сам лікар.

"Дорогі друзі, дуже зворушений вашим занепокоєнням. Так у мене позитивний тест на СoV, але відчуваю себе цілком добре. Ізолювався у своєму кабінеті, де є всі умови для дистанційної роботи, управління та телемедичних консультацій", – написав він.

При цьому, 24 березня, Проценко контактував з президентом РФ Володимиром Путіним, коли проводив екскурсію по інфекційній лікарні в Комунарці, де проходять лікування ті, що заразилися COVID-19.

Володимир Путін і Денис Проценко, 24 березня 2020 рік

Володимир Путін і Денис Проценко, 24 березня 2020 рік

Global Look Press

Крім того, він без маски зустрічався також з мером Москви Сергієм Собяніним, віце-прем'єром Росії Тетяною Голіковою і прес-секретарем Путіна Дмитром Пєсковим.

У Росії виявили коронавірус у лікаря, з яким спілкувався Путін

Таким чином, всі особи, які контактували з Проценко , повинні піти на двотижневу самоізоляцію.

При цьому Пєсков повідомив, що Путін "регулярно тестується на коронавірус".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео з президентом Росії Володимиром Путіним в лікарні Комунарка під Москвою, де лікують пацієнтів з коронавірусів.

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Тема
Коронавірус
Особи
Дмитро Пєсков Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
хвороба карантин
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а это значит в тупых укражурналыстскихмозгах что путин больной.вы к этому ведете?
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2
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Внаукраине Потриот, он и так больной на голову, типа нет.пой
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кацапы мрази
кацапы мрази
Проценко на задании. Пока все проходит удачно.
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Zinovsky Leh
Zinovsky Leh
Людям здоровья а ху@ло не чаловек-зверьё, шакал, пусть здохнет быстрее.
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Zinovsky Leh, и родителям товоим того же.ведь ты желаешь и тебе желаем
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2
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