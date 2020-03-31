У Росії виявили коронавірус у лікаря, з яким спілкувався Путін

У головлікаря лікарні в Комунарці під Москвою Дениса Проценко діагностований коронавірус COVID-19.

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Про позитивний аналіз на своїй Facebook-сторінці повідомив сам лікар.

"Дорогі друзі, дуже зворушений вашим занепокоєнням. Так у мене позитивний тест на СoV, але відчуваю себе цілком добре. Ізолювався у своєму кабінеті, де є всі умови для дистанційної роботи, управління та телемедичних консультацій", – написав він.

При цьому, 24 березня, Проценко контактував з президентом РФ Володимиром Путіним, коли проводив екскурсію по інфекційній лікарні в Комунарці, де проходять лікування ті, що заразилися COVID-19.

Володимир Путін і Денис Проценко, 24 березня 2020 рік Global Look Press

Крім того, він без маски зустрічався також з мером Москви Сергієм Собяніним, віце-прем'єром Росії Тетяною Голіковою і прес-секретарем Путіна Дмитром Пєсковим.

Таким чином, всі особи, які контактували з Проценко , повинні піти на двотижневу самоізоляцію.

При цьому Пєсков повідомив, що Путін "регулярно тестується на коронавірус".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео з президентом Росії Володимиром Путіним в лікарні Комунарка під Москвою, де лікують пацієнтів з коронавірусів.

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