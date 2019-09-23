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23 вересня • оновлено в 09:21
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У Росії відразу три силовики Путіна наклали на себе руки: що відомо

8.6т Читати матеріал російською

У Росії наклав на себе руки глава ОМВД Яковлівського горокруга, Бєлгородської області Олександр Рахімбердін.

Тіло поліцейського знайшли в приватному будинку в садівництві "Будівельник", повідомляє Crime Russia.

У місцевому УМВС підтвердили загибель їх співробітника. У відомстві почалася перевірка, яка встановить всі обставини події.

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Відомо, що в 2017 році він був у відрядженні в Дагестані. Там він перебував у складі зведеного загону поліції шість місяців. Після цього силовик, будучи тоді інспектором ОУУП і ПДН ОМВД по Яковлевський район, отримав подяку за службу від в.о. начальника УМВС регіону Володимира Жигайло.

Олександр Рахімбердін

Олександр Рахімбердін

Також повідомляється, що раніше рахунки з життя звели два росгвардейця. У Вологодській області керівник ОВО облив себе бензином і підпалив прямо під час перевірки вищестоящим підрозділом. А в Іванівській області скоїв суїцид начальник штабу майор Росгвардіі Дмитро Патранічєв.

Як розповіли колеги загиблого, за пару днів до самогубства Патранічєв ходив пригнічений.

"Три рази писав на пенсію, але його відмовляли і примусово призначали на різні посади, але, видать, це нікого не насторожило", – повідомило джерело телеграм-каналу Омбудсмен поліції.

У Росії відразу три силовики Путіна наклали на себе руки: що відомо

Скріншот

У керівництві Росгвардіі заявили, що за фактом двох суїцидів розпочато службову перевірку.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в московському адміністративному окрузі Зеленоград (Росія) 14-річний школяр наклав на себе руки перед святковою лінійкою на День знань.

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Росія
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самогубство Новини Росії поліція
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Юг Руси
Юг Руси
"В Житомирской области грузовик Зеленского влетел в автобус Зеленского: 9 жертв, 10 пострадавших" ))))))))))))))))))))))) Ржунимагу))))))
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Юг Руси
Юг Руси
Нигде менты не суицидничают, "только в России" )))))))))) Ну и Обсос ... ))) P.S. - Они не захотели идти "воевать" против "защитников" и "гЕРОЕВ" Укроинны! ))
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филипп филипыч
филипп филипыч
высосано из пальца. при численности ментов и росгвардейцев в 1,08 млн чел эти три человека капля в море
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