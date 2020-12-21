У Росії вбили відомого вченого, який працював над вакциною від COVID-19

У Санкт-Петербурзі (Росія) 20 грудня всесвітньо відомий вчений Олександр Каганський випав з вікна на 14 поверсі.

На тілі напівроздягненого чоловіка виявили ознаки насильницької смерті. В останні місяці вчений працював над вакциною від коронавірусу, повідомляють "Невські новини".

За даними видання, в Росію Каганський прилетів з Великобританії, де працював завідувачем лабораторією синтетичної епігенетики Единбурзького університету. Вчений приїхав до Петербурга, щоб відвідати могилу батьків. Він також зустрівся зі своїм однокласником, в квартирі якого між ними стався конфлікт. Ймовірно, він і став причиною загибелі Каганського.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 21 грудня в Москві помер відомий радянський драматург, письменник і сценарист Олександр Курляндський. Він відомий як один з творців культових радянських мультфільмів, серед яких "Ну, постривай!", "Повернення блудного папуги" і "Весела карусель".