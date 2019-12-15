У Росії урочисто відкрили туалет з підігрівом: епічні фото

У Росії висміяли урочисте відкриття туалету з підігрівом в котеджному селищі "Білі роси" (Новосибірськ).

На це звернув увагу Ілля Варламов у своєму блозі, уточнивши, що цю новину рознесли головні видання РФ, як "проект всеросійського масштабу".

"Днями новосибірські депутати урочисто відкрили на зупинці туалет, який було побудовано в рамках міської програми з благоустрою. Про це вже повідомили KP .RU, Вести.Ру, Regnum та інші. Загалом, явно дуже великий проект, майже всеросійського масштабу", – написав Варламов.

У Росії урочисто відкрили громадський туалет з підігрівом Фото: Рада депутатів міста Новосибірська

За його словами, крім туалету чиновники ще зробили зупинний павільйон, нове асфальтове покриття, майданчик для розвороту і стоянки автобусів. На все пішло 4,5 млн. рублів.

У РФ урочисто відкрили зупинку з туалетом Фото: Рада депутатів міста Новосибірська

"Давайте подивимося, що з цього вийшло. Ось, власне, самі депутати. Позаду можна побачити й журналіста з мікрофоном. Куди ж без цього – велика подія адже. Зупинний пункт, але зробили його з якогось дешевого профнастилу. Ну і опалювальний туалет! Інноваційні технології XXI століття", – посміявся Варламов.

Урочисте відкриття зупинки в РФ Фото: Рада депутатів міста Новосибірська

Він здивувався, чому з рядової події треба було зробити "велике відкриття", оскільки це відбувається з року на рік.

У коментарях обурилися, що російські чиновники продовжують привласнювати у великих масштабах гроші з міських бюджетів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді урочисте відкриття туалету відбулося в Орловській області. Приміщенням першої необхідності тоді "порадували" школярів.

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