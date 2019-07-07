У Росії туристи загинули через божевільну витівку: фото і відео кривавого ДТП

У Свердловській області в Росії п'яний водій бензовоза не впорався з керуванням і вилетів на узбіччя, в результаті чого загинуло троє осіб, ще 7 знаходиться в лікарні.

Як пише Telegram-канал Life shot, в крові водія було виявлено 0,71 проміле алкоголю.

Повідомляється, що водій підібрав на трасі Карпінськ - Китлим мандрівників, частина з яких проігнорували всі заходи безпеки і сіли на прямокутний короб з 500 літрами пального, ще пара залізла в кабіну.

Будучи п'яним водій вирішив розігнатися і не впоравшись з керуванням вилетів на узбіччя. Від удару цистерна з бензином загорілася, а потім вибухнула. Сам водій не постраждав, його вже затримали.

За даним фактом порушено кримінальну справу про порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть двох і більше осіб.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на Броварському проспекті автобус з пасажирами з Білорусі зіткнувся з трьома легковими авто. За попередньою інформацією, постраждав один з водіїв.

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