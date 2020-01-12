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12 січня • оновлено в 09:45
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У Росії трапилася велика пожежа на складі з металом: фото і відео

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У Сергієвому Посаді (Росія) в неділю, 12 січня, спалахнула пожежа на великому складі для зберігання металу.

Вогонь охопив тисячу квадратних метрів. За попередньою інформацією, в пригоді ніхто не постраждав. Про це повідомляє ТАСС (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Інформація про спалах надійшла близько шостої ранку. На даний час пожежа локалізована. Загоряння гасять 25 осіб і сім одиниць техніки від МНС.

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У Росії трапилася велика пожежа на складі з металом: фото і відео

news.ru

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Ухті (Росія) в районі нафтопереробного заводу стався вибух. Він був такої сили, що в місті на хвилину стало видно, як удень, а по вулицях прокотилася вибухова хвиля. Місцеві жителі констатують – хлопок був такої сили, що труснуло прилеглі будинки.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Росія
Тег
пожежа
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Ухты, а в Xoxляндии туалет взорвался, рагулей дepьмом залило по вышиванку!
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