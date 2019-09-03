У Росії трапилася нова НП з літаком: що відомо

У Ставропольському краї Росії розбився штурмовик Су-25УБ, двоє льотчиків катапультувалися.
Як повідомила пресслужба Міністерства оборони РФ, літак здійснював плановий навчально-тренувальний політ без боєкомплекту.
Фахівці пошуково-рятувальної служби шукають льотчиків, Штурмовик впав у безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає.
Штурмовик Су-25УБ
MilitaryArms
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії трапилася смертельна НП з літаком. Аеробус А-320 авіакомпанії "Сибір" летів із Владивостока.
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