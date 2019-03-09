У Росії терміново закрили аеропорт та скасували рейси: подробиці та відео

У суботу, 9 березня, в Санкт-Петербурзі через негоду закрили аеропорт Пулково.

Як повідомляє ТАСС на території аеродрому лютує сильний вітер і снігопад. На злітній смузі спостерігається погана видимість.

"9 березня з 11:00 до 13:00 (12 за Києвом) з метою забезпечення безпеки польотів аеропорт Пулково закритий для злітно-посадочних операцій в зв'язку зі складними метеоумовами: сильний поривчастий вітер, рясні опади, мінімальна видимість", – сказано в повідомленні .

Відзначається, що через буревій ряд рейсів, що прибувають пішли на запасні аеродроми, частина рейсів відправлена в зону очікування.

"За прогнозом, поліпшення метеоумов очікується після 13.00 (12 за Києвом)", – додали в авіакомпанії.

Пасажирів аеропорту просять відслідковувати статуси рейсів на сайтах авіакомпаній і Пулково.

Додамо, що сніжна заметіль та сильний вітер повалили десятки дерев, парканів, світлофорів та дорожніх знаків в місті.

Негода в Санкт-Петербурзі Скріншот

Негода в Санкт-Петербурзі Скріншот

Негода в Санкт-Петербурзі Скріншот

Негода в Санкт-Петербурзі Скріншот

Негода в Санкт-Петербурзі Скріншот

Негода в Санкт-Петербурзі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії в аеропорту зіткнулися два літаки з пасажирами.

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