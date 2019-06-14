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У Росії телеведуча обізвала хворих дітей "ідіотами" і "кретинами": спалахнув скандал

3.3тЧитати матеріал російською

У Росії телеведуча Олена Малишева зі своєю програмою "Жити здорово" потрапила у гучний скандал. Так, вона обізвала дітей, що страждають на аутизм, "кретинами" та "ідіотами".

В ефірі Малишева заявила, що термін "кретин" є медичним і визначає "ступінь розумової відсталості". При цьому в заставці програми було зазначено: "Моя дитина – ідіот".

Образливе висловлювання телеведучої вже викликало різку реакцію у громадських організацій Росії.

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Олена Малишева

Олена Малишева

Скріншот з відео

Зокрема, Асоціація "Аутизм-регіони" заявила, що "це є порушенням прав, приниженням гідності і актом вербального насильства над людьми з ментальними порушеннями".

При цьому головний дитячий психіатр Москви Анна Портнова заявила, що терміни "кретин" та "ідіот" не є медичними, а для позначення ступеня розумової відсталості у всьому світі використовується інша термінологія.

У Росії телеведуча обізвала хворих дітей "ідіотами" і "кретинами": спалахнув скандал

Скріншот з відео

У Росії телеведуча обізвала хворих дітей "ідіотами" і "кретинами": спалахнув скандал

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Малишева в одному з випусків своєї програми оскандалилася з "танцюючою маткою".

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