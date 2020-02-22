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22 лютого • оновлено в 13:45
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У Росії стався вибух у багатоповерхівці: є жертви. Відео з місця НП

1.1т
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У суботу, 22 лютого, в Ростовській області Росії вибухнув і загорівся газ в багатоквартирному будинку.

У пригоді загинула одна людина, ще одна постраждала і був госпіталізована. З будівлі евакуювали 49 жителів, повідомляють РИА Новости (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Росії стався вибух у багатоповерхівці

У Росії стався вибух у багатоповерхівці

РИА Новости

В результаті вибуху в будинку не було руйнувань, несучі конструкції не пошкодилися. Для гасіння пожежі задіяли майже 60 осіб і близько 20 одиниць техніки.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Сегежскьому районі Карелії (Росія) вибухнув метеорит. Камери відеоспостереження зафіксували падіння невпізнаного небесного тіла.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Росія Ростов-на-Дону
Теги
газ вибух будинку вибух
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Жертвы...или жертва? Бывает..зачем раздувать...Фуфло.
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