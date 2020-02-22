У Росії стався вибух у багатоповерхівці: є жертви. Відео з місця НП

У суботу, 22 лютого, в Ростовській області Росії вибухнув і загорівся газ в багатоквартирному будинку.

У пригоді загинула одна людина, ще одна постраждала і був госпіталізована. З будівлі евакуювали 49 жителів, повідомляють РИА Новости (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Росії стався вибух у багатоповерхівці РИА Новости

В результаті вибуху в будинку не було руйнувань, несучі конструкції не пошкодилися. Для гасіння пожежі задіяли майже 60 осіб і близько 20 одиниць техніки.

У Ростовській області в житловому будинку стався вибух газу. Двоє людей загинули, ще двоє постраждали https://t.co/PubtCUlZM6 pic.twitter.com/MvfaJfs7v0 - РІА Новини (@rianru) February 22, 2020

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Сегежскьому районі Карелії (Росія) вибухнув метеорит. Камери відеоспостереження зафіксували падіння невпізнаного небесного тіла.

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