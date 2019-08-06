"У Росії стався переворот": Шендерович прозрів і підірвав мережу

Російський блогер Віктор Шендерович відкрито заявив про те, що в Росії дійсно стався переворот. Його слова підірвали мережу.

Шендерович зізнався, що РФ стала поліцейською державою, а заправляє нею путінська хунта. У своєму блозі на "Ехо Москви" він зазначив, що "поліцейщина повністю витіснила з московських вулиць Конституцію РФ".

"За підсумками путінського двадцятиріччя (ласкаво просимо відсвяткувати цей бандитський ювілей в найближчу п'ятницю) в країні немає парламенту, немає суду і немає ЗМІ – є тільки відповідні підрозділи путінської хунти, що обслуговують її інтереси і забезпечують її збереження", – написав Шендерович.

Він назвав журналістів, брехавших про протести в Москві співучасниками перевороту.

"Що робити тепер нам, тим, хто не хоче їхати з Росії, але і не готовий доживати свої дні тут в наморднику? Не дуже уявляю, зізнатися (ніколи не жив в поліцейській державі). Але в будь-якому випадку, почати варто з того, що назвати речі своїми іменами ", – додав Шендерович.

На його заяву звернув увагу журналіст Айдер Муждабаев, зазначивши, що сліпій любові Шендеровича до Росії настав кінець.

"У Шендеровича, якого я, незважаючи ні на що, поважаю, є розум, совість, а раніше йому заважала тверезо дивитися на життя горезвісна "любов до батьківщини". Тепер, схоже, цій сліпій і дурній любові кінець. Ну, або початок кінця. Віктор Анатолійович уже називає путінську Росію хунтою – поки не рейхом. Але думаю, що і це усвідомлення в міру посилення репресій прийде", – написав Муждабаев.

Його пост за кілька годин зібрав більше 600 "лайків", майже 100 чоловік їм поділилися. Прокоментували "прозріння" Шендеровича станом на ранок 6 серпня понад 120 разів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ході акції протесту в Москві 3 серпня силовики затримали понад тисячу осіб, серед яких близько півсотні дітей.

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