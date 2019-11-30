У Росії трапилася нова авіакатастрофа: фото і відео 18+

У суботу, 30 листопада, в російському Краснодарському краї в районі Абрау-Дюрсо розбився вертоліт Robinson R66.
Як повідомляє телеграм-канал Mash, під час аварії загинув пілот повітряного судна.
Відомо, що про падіння літального апарату повідомили місцеві жителі. Вони ж знайшли місце падіння в районі Абрау-Дюрсо.
На місці працює поліція і рятувальники. На даний момент з'ясовуються всі обставини події.
У Росії розбився вертоліт
У Росії розбився вертоліт
У Росії розбився вертоліт
У Росії розбився вертоліт
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Росії вертоліт Мі-8 з туристами на борту здійснив жорстку посадку на Камчатці.
У Підмосков'ї (Росія) легкомоторний вертоліт впав в Клязьминское водосховище.
Також в російському Підмосков'ї зазнав аварії вертольота Robinson, в якому був інструктор президента РФ Володимира Путіна.
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