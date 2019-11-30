У Росії трапилася нова авіакатастрофа: фото і відео 18+

У суботу, 30 листопада, в російському Краснодарському краї в районі Абрау-Дюрсо розбився вертоліт Robinson R66.

Як повідомляє телеграм-канал Mash, під час аварії загинув пілот повітряного судна.

Відомо, що про падіння літального апарату повідомили місцеві жителі. Вони ж знайшли місце падіння в районі Абрау-Дюрсо.

На місці працює поліція і рятувальники. На даний момент з'ясовуються всі обставини події.

У Росії розбився вертоліт

У Росії розбився вертоліт

У Росії розбився вертоліт

У Росії розбився вертоліт

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