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30 листопада • оновлено в 11:27
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У Росії трапилася нова авіакатастрофа: фото і відео 18+

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У суботу, 30 листопада, в російському Краснодарському краї в районі Абрау-Дюрсо розбився вертоліт Robinson R66.

Як повідомляє телеграм-канал Mash, під час аварії загинув пілот повітряного судна.

Відомо, що про падіння літального апарату повідомили місцеві жителі. Вони ж знайшли місце падіння в районі Абрау-Дюрсо.

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У Росії розбився вертоліт

У Росії розбився вертоліт

У Росії розбився вертоліт

У Росії розбився вертоліт

У Росії розбився вертоліт

У Росії розбився вертоліт

У Росії розбився вертоліт

У Росії розбився вертоліт

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Росія Краснодар
Теги
Новини Росії Авіакатастрофа
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