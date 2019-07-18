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У Росії трапилася надзвичайна подія на АЕС: керівництво виправдовується

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У Росії в Тверській області на Калінінській АЕС відключилися від мережі енергоблоки в результаті виключення одного із трансформаторів.

Керівництво стверджує, що проблем із обладнанням атомної станції немає, передає "РИА Новости".

"Через відключення одного із трансформаторів струму на відкритому розподільчому пристрої 750 кіловольт відключилася лінія електропередачі. Як наслідок, відключені від мережі перший, другий і четвертий енергоблоки Калінінської АЕС", – повідомив представник концерну "Росенергоатом".

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Калінінська АЕС

Калінінська АЕС

"360"

За його словами, те, що трапилося, ніяк не позначилося на обладнанні атомної станції. "Причини події з'ясовуються", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники Служби Безпеки України разом із дирекцією держпідприємства "НАЕК "Енергоатом" частково блокували роботу однієї з українських АЕС із метою запобігання можливих вибухів через використання неякісного обладнання.

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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
ЧП - чрезвычайая ситуация. Что чрезвычайного случилось? Руководство не оправдывается, а объясняет.
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Штатно сработала защита при незапланированном отключении нагрузки - и на турбоагрегате, и на энергоблоке. Что лишний раз подтверждает надежность работы российских АЭС. Ну а с коротким замыканием нужно разбираться.
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