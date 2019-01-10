У Росії спалахнув скандал через пишні похорони злодія у законі: з'явилося відео

У Росії розгорівся скандал через похорони кримінального авторитета, де бути присутні органи правопорядку.

Урочисте прощання із злодієм у законі Юрієм Зарубіним на прізвисько Заруба пройшло в Амурську Хабаровського краю (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця відео).

У мережі опублікували відео, на якому видно, що заради траурної церемонії було частково перекрито автомобільний рух, після чого на дорозі утворився затор.

"2019 рік, Хабаровський край, м. Амурськ. Ховають смотрящого за містом, злодійського авторитета Зарубіна Юрія "Заруба". Перекрили рух у місті. Добре, що зараз не 90-ті!" – написав у Twitter користувач Михайло Свєтлов.

Користувачі мережі були вражені такою подією.

"Глава УВС і прокурор труну несуть", "Тут не виправити вже нічого, Господь, пали!", "Захопили владу, самі себе вихваляють, віддають почесті і самі себе називають "авторитетами", водночас будучи паразитами на фоні системи. Це на кшталт якщо б глист або кліщ уявив себе королем собаки", – обурювалися у мережі.

Скріншот

Російські ЗМІ пишуть, що на похоронах грали співробітники прокуратури і відділу поліції, які несли труну. У зв'язку з поширенням цієї інформації, управління МВС РФ у Хабаровському краї призначило службову перевірку.

Повідомляється, що на похоронах були присутні міський прокурор і начальник відділу МВС в Амурському районі. Однак глава прес-служби крайового УМВС Ірина Щеголева поспішила заявити, що це брехня.

Крім того, Щеголева сказала, що автор публікації в інтернеті стоїть "на обліку в органах внутрішніх справ" і з ним "проводиться бесіда".

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