У Росії спалахнула страшна пожежа на заводі "Нафтохім": подробиці, фото і відео

В Уфі спалахнула масштабна пожежа на заводі "Нафтохім".

Як заявили в управлінні МНС по Башкирії, повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 04:55. Площа спалаху склала 1,6 тисячі квадратних метрів.

"Надійшло повідомлення про горіння в триповерховій цегляній виробничій будівлі на вулиці Ініціативна в місті Уфі. Постраждалих немає", – розповіли в МНС.

Пожежі присвоїли підвищений ранг складності. До гасіння залучено 75 осіб та 21 одиниця техніки, у тому числі пожежний поїзд.

За інформацією рятувальників, горить легкозаймиста рідина. Вона розтікається з 250-літрових ємностей, є загроза іншим ємностям.

В Уфі загорівся "Нафтохім"

В Уфі загорівся "Нафтохім"

В Уфі загорівся "Нафтохім"

В Уфі загорівся "Нафтохім"

В Уфі загорівся "Нафтохім"

В Уфі загорівся "Нафтохім"

В Уфі загорівся "Нафтохім"

Як писав OBOZREVATEL, раніше В Москві в районі Варшавського шосе загорілося складське приміщення. Всього горіло 7 тисяч квадратних метрів приміщення.

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