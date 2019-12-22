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22 грудня • оновлено в 09:39
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У Росії спалахнула страшна пожежа на заводі "Нафтохім": подробиці, фото і відео

4.4т
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В Уфі спалахнула масштабна пожежа на заводі "Нафтохім".

Як заявили в управлінні МНС по Башкирії, повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 04:55. Площа спалаху склала 1,6 тисячі квадратних метрів.

"Надійшло повідомлення про горіння в триповерховій цегляній виробничій будівлі на вулиці Ініціативна в місті Уфі. Постраждалих немає", – розповіли в МНС.

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Пожежі присвоїли підвищений ранг складності. До гасіння залучено 75 осіб та 21 одиниця техніки, у тому числі пожежний поїзд.

За інформацією рятувальників, горить легкозаймиста рідина. Вона розтікається з 250-літрових ємностей, є загроза іншим ємностям.

В Уфі загорівся "Нафтохім"

В Уфі загорівся "Нафтохім"

В Уфі загорівся "Нафтохім"

В Уфі загорівся "Нафтохім"

В Уфі загорівся "Нафтохім"

В Уфі загорівся "Нафтохім"

В Уфі загорівся "Нафтохім"

В Уфі загорівся "Нафтохім"

В Уфі загорівся "Нафтохім"

В Уфі загорівся "Нафтохім"

В Уфі загорівся "Нафтохім"

В Уфі загорівся "Нафтохім"

В Уфі загорівся "Нафтохім"

В Уфі загорівся "Нафтохім"

Як писав OBOZREVATEL, раніше В Москві в районі Варшавського шосе загорілося складське приміщення. Всього горіло 7 тисяч квадратних метрів приміщення.

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Росія Уфа
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
У нас в России без разгильдяйства и головотяпства ничего не обходится
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2
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Маринов Михаил, у вас в России все пожары исключительно от разгильдяйства и головотяпства? Может быть, стоит дать время следствию для установления причин?
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0
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Лілія Лілія
Лілія Лілія
Гори, гори ясно, щоби не погасло.
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3
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Станкевичус Лілія, трупов нет, брысь, стервятница
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Украинцы не беспокойтесь все потушили.
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