У Росії сотні людей стовпилися в черзі за тестом на коронавірус. Відео

Пасажири російського аеропорту Шереметьєво в Хімках Московської області вишикувалися у величезні черги на проходження тесту на коронавірус.

Прибуваючих із-за кордону громадян зобов'язали здати тест, повідомляє телеканал РЕН ТВ. Це і призвело до стовпотворіння (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що багато людей вважають недоцільними дані заходи, оскільки в черзі пасажири стоять практично впритул, а чекати тестів доводиться тривалий час. Деяким мандрівникам довелося витратити години, щоб пройти тест.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українцям не зможуть зняти обмеження на необов'язкові поїздки в деякі держави Європейського Союзу через погану епідемічну ситуацію з коронавірусом в країні.