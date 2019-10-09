Головна Новини
9 жовтня • оновлено в 18:44
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Росії школярів накрила смертельна хвороба

2.9т Читати матеріал російською

В Іркутську (Росія) гімназію закрили на карантин у зв'язку виявленням пневмонії у 12 учнів.

Про це повідомляє пресслужба регіонального управління Російського споживнагляду. У навчальному закладі проводиться комплекс санітарних заходів, в тому числі дезінфекція.

Карантин триватиме з 9 по 20 жовтня, йдеться в наказі директора гімназії Андрія Трошина.

Шкільні парти

Шкільні парти

ТСН

Новини
У Росії через побори в школі звільнятимуть директорів

Також уточнюється, що під час карантину заняття проходитимуть дистанційно.

Зазначимо, що методами діагностики пневмонії є рентген легенів і дослідження мокротиння. Пізня діагностика та затримка з початком терапії погіршують прогноз захворювання. У деяких випадках можливий смертельний результат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кірові (Російська Федерація) запобігли масовому вбивству в одній зі шкіл.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія Іркутськ
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
5
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel