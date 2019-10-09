У Росії школярів накрила смертельна хвороба

В Іркутську (Росія) гімназію закрили на карантин у зв'язку виявленням пневмонії у 12 учнів.

Про це повідомляє пресслужба регіонального управління Російського споживнагляду. У навчальному закладі проводиться комплекс санітарних заходів, в тому числі дезінфекція.

Карантин триватиме з 9 по 20 жовтня, йдеться в наказі директора гімназії Андрія Трошина.

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Також уточнюється, що під час карантину заняття проходитимуть дистанційно.

Зазначимо, що методами діагностики пневмонії є рентген легенів і дослідження мокротиння. Пізня діагностика та затримка з початком терапії погіршують прогноз захворювання. У деяких випадках можливий смертельний результат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кірові (Російська Федерація) запобігли масовому вбивству в одній зі шкіл.

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