У Росії серед літа випав сніг: яскраві фото та відео

Сьогодні, 5 червня, в столиці Ямало-Ненецького автономного округу Салехарді випав сніг, а на території європейської та західної Росії спостерігається аномальна спека.

Відео та фото публікують свідки в мережі Інтернет. Синоптики стверджують, що така ж ситуація була в регіоні і в 2018 році (щоб переглянути відео та фото — доскрольте новину до кінця).

"Ситуація не зовсім звичайна, але і назвати її екстремальною складно. Звичайна ситуація, живемо на Полярному колі, така погода цілком можлива", — повідомив керівник регіонального центру з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища Артем Кошкін в коментарі РИА Новости.

Метеоролог додав, що в другій половині дня опади повинні припинитися, але спочатку сніг зміниться дощем.

"Так ситуація складається, що створені хороші умови для затягування повітря з півночі і похолодання у нас", — сказав він.

У той же час на європейську Росію прийшла спека, яка принесла нові температурні рекорди, повідомляє прес-служба Гідрометцентру Росії.

За словами синоптиків, антициклон, який виник над Центром європейської території Росії, створив умови для сильного прогріву повітря. На початку червня позитивна аномалія температури повітря на півдні європейської Росії досягла 5-8 °.

Так, 2 червня температурний рекорд оновився в містах: Волгоград, Гудермес, Ставрополь, Мінеральні води, Верхній Баскунчак і деяких інших, коментують в Гідрометцентрі. Найвища температура спостерігалася в селищі Верхній Баскунчак, що в Астраханській області: минулої неділі повітря там прогрілося до + 37,9°, що на 0,3° вище, ніж було в 1990 році.

За прогнозами, в регіоні в найближчі два дні пройдуть короткочасні дощі, але спекотна погода збережеться — можливі нові температурні рекорди.

Як йдеться в повідомленні, на захід Росії теж прийшла спека: 4 червня в Калінінграді побитий рекорд 1981 року — температура підвищилася до 29,4°. Різко потепліло і в Псковській, Ленінградській і Новгородській областях.

Спека на заході Росії протримається кілька днів, місцями до кінця поточного тижня, додають синоптики. А температура може досягати позначки в 30 градусів і перевищувати її.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Росії столицю Ямало-Ненецького автономного округу Салехард за тиждень до літа накрила снігова буря.

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