У Росії розгорівся скандал з морозивом: виробник відреагував на звинувачення в ЛГБТ-пропаганді

У російській групі компаній "Чиста лінія" заперечують, що колір морозива "Радуга" має відношення до пропаганди ЛГБТ-руху.

Як заявив РИА Новости віце-президент "Чистої лінії" Армен Бениаминов, компанія виступає за традиційні сімейні відносини.

"Ми вважаємо, що веселка – це сонце після дощу, а не прапор ЛГБТ-спільноти", – сказав він.

За словами Беніамінова, у морозива компанії всього чотири кольори в складі, тоді як на прапорі ЛГБТ-руху їх сім.

"Безумовно, ми будемо продовжувати його виробляти, тому що ми вважаємо, що це символ радості", – додав він.

"Чиста лінія"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава "Союзу жінок Росії" Катерина Лахова на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним поскаржилася йому на виробника морозива "Радуга". На її думку, найменування і забарвлення морозива пропагують серед російських дітей нетрадиційні стосунки.

Росіяни влаштували флешмоб, запропонувавши Путіну розібратися, чи пропагують гомосексуалізм програма "На добраніч, малюки", конструкторське бюро "Радуга" і радянський телевізор "Радуга".