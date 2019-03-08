У Росії рейтинг Путіна пробив дно: з'явилися свіжі дані

У Росії рейтинг довіри населення до президента Володимира Путіна знизився до мінімальної позначки за останні 13 років і становить 32%.

За даними опитування Всеросійського центру досліджень громадської думки (ВЦДГД), за місяць Путін втратив майже 1% довіри виборців. Наприкінці січня рейтинг складав майже 33%, зазначає РБК.

Проте, президент очолює список за рівнем довіри серед громадян. На другому місці – міністр оборони Сергій Шойгу (майже 15%), на третьому глава МЗС Сергій Лавров (13%). Прем'єр-міністру Дмитру Мєдвєдєву довіряють 7,5% респондентів.

rbc.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, на президентських виборах у Росії в березні 2018 року Володимир Путін переміг з результатом 76,69% голосів. До листопада його рейтинг обвалився на 20% – до 56%.

Раніше в ефірі ObozTV військовий експерт Олег Жданов заявив, що Володимир Путін вже в найближчі роки може остаточно скасувати вибори президента РФ і наділити себе повноваженнями "батюшки-царя".

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