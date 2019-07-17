У Росії раптово заговорили про звільнення українських моряків

Уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова повідомила про можливе звільнення полонених українських моряків.

Як повідомляє телеграмканал RT, омбудсмен вважає це гуманною мірою.

"Було б гуманно, якби їм було змінено запобіжний захід", – зазначила вона.

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Крім того, Москалькова вважає, що переговори з обміну затриманими громадянами Росії і України – це "перші начерки" перезавантаження відносин двох держав.

"Це хороший знак, і якщо не гарантія, то перші начерки перезавантаження відносин", – додала вона.

Однак пізніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія і Україна не ведуть переговори про обмін українських моряків, "хоча загалом ця проблема залишається на порядку денному".

Полонені українські моряки

Як повідомляв OBOZREVATEL, уповноважені з прав людини України і Росії Людмила Денисова та Тетяна Москалькова мають намір звернутися до голів двох держав з проханням про помилування низки засуджених.

Також Денисова і Москалькова домовилися провести верифікацію і обмінятися списками затриманих росіян і українців.

Нагадаємо, що 12 липня на зустрічі радників лідерів "нормандськоі четвірки" досягнуто попередньої домовленості про обмін полоненими у форматі 15 на 15 або 10 на 10.

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