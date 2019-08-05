В Росії пролунали вибухи на військових складах: момент потрапив на відео

На території військової частини в Ачинському районі Красноярського краю, що в Росії, вдень 5 серпня, на військових складах з боєприпасами почали вибухати снаряди (щоб подивитися фото і відео доскрольте до кінця).

За повідомленням прес-служби екстрених служб округу, на території одного зі складів ЦВО сталося загоряння сховища порохових зарядів до артбоєприпасів, особовий склад евакуйований.

У найближчих до епіцентру будинках повибивало шибки. У всій окрузі зазвучала сирена. Люди почали масово тікати з своїх квартир, на місце події прибули машини пожежників. Зараз для гасіння загоряння направляють ще два потяги із співробітниками МНС.

Відомо, що на складах, які горять, знаходиться понад 40 тисяч снарядів калібру 125 і 152 мм.

Снаряд калібру 125 і 152 мм. Телеграм-канал "Говорит Москва"

Вибухи в Росії РІА Новини

Вибухи в Росії РІА Новини

На даний момент, за повідомленням лікарів відомо, що двоє людей доставлені в лікарню з осколковими пораненнями. Постраждала також одна дитина і ще двоє дорослих.

У МНС РФ підтвердили екстрену евакуацію населення в радіусі 20 км від палаючих військових складів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Росії загорівся військовий полігон після загоряння сухої трави.

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