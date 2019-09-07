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8 вересня • оновлено в 11:12
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У Росії приховали серйозну НП з військовими літаками: що сталося

10.9т Читати матеріал російською

Російські ЗМІ повідомляють, що в небі над Липецьком зіткнулися два фронтові бомбардувальники Су-34. При цьому офіційний Міноборони цю інформацію приховує.

Про це повідомляє джерело "РГ" в силових структурах. Літаки піднялися в повітря з аеродрому Липецького авіацентру ВКС Росії, вони виконували навчально-тренувальний політ.

Аварія сталася через втрату візуального контакту ведучого і веденого. Ведучий вдарив веденого крилом по кабіні, при спробі відвернути літаки зіткнулися ще раз.

Новини
У Росії знову зламався літак на шляху до Криму: нова НП
Су-34

Су-34

Бомбардувальники отримали пошкодження — у ведучого відірвана закінцівках крила з комплексом радіоелектронного придушення "Хібіни". Уламки контейнера з електронікою потрапили в повітрозабірник двигуна веденого Су-34. У нього також пошкоджені кабіна і фюзеляж.

Літаки змогли благополучно приземлитися на аеродромі, екіпажі не постраждали.

Як повідомляє OBOZREVATEL, в Росії пасажирський аеробус А-320 авіакомпанії "Сибір", що летів з Владивостока, здійснив екстрену посадку в Південно-Сахалінську через технічну несправність.

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Махов Макс
Махов Макс
А тем временем, два ленуна люфтваффе РФ, подохло, открывая штопором землю, на Ставрополье. Бгггггаааа
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Махов Макс, два летчика вонзились в землю, тебе смешно? Они тебя тоже от американцев защищали.. Земля им пухом. Хотя вошли они в её сразу.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Махов Макс, Какое щастье шо вашим рагульским сиколам аварии не грозят,куля.на стоянках колеса подкачивать не опасно,если только от спирта сгорят, ты видно дырявый плохо понимаешь разницу,между работающим механизмом ВКС РФ ,и повитрянным ничтожеством свынарни.Учи мат.час еплан дыроватый.
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Махов Макс
Махов Макс
Всё это фуйня. Вот два пилота люфтваффе к*цапии, огород пахали в Ставрополье, это тема! https://censor.net.ua/news/3146376/v_rossii_nashli_tela_letchikov_razbivshegosya_nakanune_shturmovika_su25 Бгггггаааа
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Махов Макс
Махов Макс
Бабаев Бабай, 10 лет назад твой папаша, толька мечтал, чтобы его чечены отпердолили. А тут через пять лет, мечта сбылась. И сын Бабай родился. Бгггггаааа
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Махов Макс, Ты в школу то хоть ходило уепище?Или у вас рагулей это средний показатель по клинике?Лет десять назад у вас была более менее приличная недострана,а щас ужоС просто,одни дырявые пускающие слюну толпоебы,как так быстро вас всех отдуплили?
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
даже после столкновения и потели части крыла российские самолеты благополучно приземлились! вот что значит качественная, российская техника!
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Кризский Игорь, ты б рассказал когда самолёты ВВС Украины в воздух поднимались? Ну да это ладно по гугли крушение самолётов США ты будешь сильно удивлён как часто военные самолёты твоих хозяев подают!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Викентий Зееленфройндт, Качественная техника в небе друг с другом не сталкивается. На раиссии, что на дорогах жигули, что в воздухе кукурузники. И это 21 век, а они все о качественной технике мечтают. Иди умойся и проснись, сказочник, летаете на дельтопланах, да и те у вас то бьются, то горят, то ломаются, то тонут, все у вас искусственное, все у вас по-нарошку, ущербные.
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