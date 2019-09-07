У Росії приховали серйозну НП з військовими літаками: що сталося

Російські ЗМІ повідомляють, що в небі над Липецьком зіткнулися два фронтові бомбардувальники Су-34. При цьому офіційний Міноборони цю інформацію приховує.

Про це повідомляє джерело "РГ" в силових структурах. Літаки піднялися в повітря з аеродрому Липецького авіацентру ВКС Росії, вони виконували навчально-тренувальний політ.

Аварія сталася через втрату візуального контакту ведучого і веденого. Ведучий вдарив веденого крилом по кабіні, при спробі відвернути літаки зіткнулися ще раз.

Су-34

Бомбардувальники отримали пошкодження — у ведучого відірвана закінцівках крила з комплексом радіоелектронного придушення "Хібіни". Уламки контейнера з електронікою потрапили в повітрозабірник двигуна веденого Су-34. У нього також пошкоджені кабіна і фюзеляж.

Літаки змогли благополучно приземлитися на аеродромі, екіпажі не постраждали.

Як повідомляє OBOZREVATEL, в Росії пасажирський аеробус А-320 авіакомпанії "Сибір", що летів з Владивостока, здійснив екстрену посадку в Південно-Сахалінську через технічну несправність.

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