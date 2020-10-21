У Росії помер скандальний протоієрей РПЦ Смірнов
Смірнову було 69 років
Він займав пост почесного голови Патріаршої комісії з питань сім'ї, захисту материнства і дитинства
Раніше він говорив, що люди будуть помирати від коронавірусу навіть при карантині, якщо на те є Божа воля
У Росії 21 жовтня помер протоієрей Російської православної церкви Дмитро Смірнов, який здобув собі скандальну славу.
Його смерть підтвердив на своєму Telegram-каналі прессекретар Синодального відділу РПЦ із церковної благодійності та соціального служіння Василь Рулінський. Смірнову було 69 років.
"Стало відомо про смерть отця Димитрія Смірнова. Владика Пантелеймон в Южно-Сахалінську звершив панахиду за новопреставленим отцем Димитрієм", – написав Рулінський.
Нагадаємо, що Смірнов був почесним головою Патріаршої комісії з питань сім'ї, захисту материнства і дитинства.
Російські ЗМІ повідомляли, що ще у травні він серйозно перехворів на коронавірус і потребував тривалої реабілітації, яка повинна була закінчитися восени.
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