У Росії помер скандальний протоієрей РПЦ Смірнов

У Росії 21 жовтня помер протоієрей Російської православної церкви Дмитро Смірнов, який здобув собі скандальну славу.

Його смерть підтвердив на своєму Telegram-каналі прессекретар Синодального відділу РПЦ із церковної благодійності та соціального служіння Василь Рулінський. Смірнову було 69 років.

"Стало відомо про смерть отця Димитрія Смірнова. Владика Пантелеймон в Южно-Сахалінську звершив панахиду за новопреставленим отцем Димитрієм", – написав Рулінський.

Нагадаємо, що Смірнов був почесним головою Патріаршої комісії з питань сім'ї, захисту материнства і дитинства.

Російські ЗМІ повідомляли, що ще у травні він серйозно перехворів на коронавірус і потребував тривалої реабілітації, яка повинна була закінчитися восени.

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