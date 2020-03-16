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16 березня • оновлено в 13:25
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Скандальний священик РПЦ цинічно виправдав смерті від коронавірусу

1.6т
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Скандальний глава патріаршої комісії РПЦ у справах сім'ї Дмитро Смірнов заявив, що люди будуть вмирати від коронавірусу навіть у разі карантину, якщо на те є Божа воля.

Крім того, в ефірі однієї з радіостанцій він закликав вірян боятися не хвороби, а Бога і гріха, пише Lenta.ru.

"Життям і смертю розпоряджається не вірус, а один Господь Бог", – сказав священик. У зв'язку з цим він висловив упевненість в тому, що, навіть якщо росіяни будуть дотримуватися всіх рекомендацій щодо профілактики зараження вірусом, можливість захворіти і померти залишиться.

"Так вже Богу треба", – пояснив він і привів за приклад недавні події в Москві, де через сильний вітер дерево впало на машину і вбило чоловіка.

Дмитро Смірнов

Дмитро Смірнов

By24.org

Смірнов заявив, що увага до теми вірусу невиправдано перебільшена і викликано страхом в суспільстві. Він порівняв епідемію коронавірусу з туберкульозом, зазначивши, що довкола останнього такої паніки немає.

"У нас 100 тисяч осіб помирає від туберкульозу, і щось ніхто не боїться, не чути про запобіжні заходи. Існують певні правила, як можна спілкуватися з людиною з відкритою формою, а так-то все, тиша повна", – обурився представник РПЦ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Теги
РПЦ Новини Росії
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