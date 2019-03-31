У Росії помер конструктор Путіна, який створив зброю масового ураження

У російському місті Тула в віці 80 років помер відомий зброяр, розробник систем залпового вогню Микола Макаровець.

Смерть конструктора підтвердив глава Тульської області РФ Олексій Дюмін, повідомляє прес-служба уряду регіону.

"Свої великі знання, майстерність і працьовитість він направляв на розвиток і зміцнення оборонного потенціалу оітчизни. Небайдужість, високий авторитет і талант наставника допомогли йому виховати не одне покоління тульських зброярів – гідних продовжувачів його справи", - йдеться в повідомленні.

Зброяр Микола Макаровець з 1962 року після закінчення Тульського механічного інституту працював за фахом "Двигуни літальних апаратів" в науково-виробничому об'єднанні "Алтай" в Бійську. У 1977 році був призначений заступником гендиректора по дослідно-конструкторських питань, захистив кандидатську дисертацію.

За період роботи в НВО "Алтай" вніс значний науковий внесок в створення методів розрахунку внутрібаллістіческіх характеристик ракетних двигунів, брав участь у створенні зарядів твердого палива для ракетних комплексів.

У 1985 році Макаровецьпризначений гендиректором науково-виробничого об'єднання "СПЛАВ". Під його керівництвом колектив підприємства розробляв і виробляв, зокрема, реактивні системи залпового вогню.

Микола Макаровець КП-Тула

Указом президента РФ Володимира Путіна за видатний внесок в розробку і створення нової спеціальної техніки, зміцнення обороноздатності Росії Микола Макаровец був нагороджений орденом "За заслуги перед Вітчизною" першого ступеня.

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