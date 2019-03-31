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У Росії помер конструктор Путіна, який створив зброю масового ураження

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У російському місті Тула в віці 80 років помер відомий зброяр, розробник систем залпового вогню Микола Макаровець.

Смерть конструктора підтвердив глава Тульської області РФ Олексій Дюмін, повідомляє прес-служба уряду регіону.

"Свої великі знання, майстерність і працьовитість він направляв на розвиток і зміцнення оборонного потенціалу оітчизни. Небайдужість, високий авторитет і талант наставника допомогли йому виховати не одне покоління тульських зброярів – гідних продовжувачів його справи", - йдеться в повідомленні.

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Зброяр Микола Макаровець з 1962 року після закінчення Тульського механічного інституту працював за фахом "Двигуни літальних апаратів" в науково-виробничому об'єднанні "Алтай" в Бійську. У 1977 році був призначений заступником гендиректора по дослідно-конструкторських питань, захистив кандидатську дисертацію.

За період роботи в НВО "Алтай" вніс значний науковий внесок в створення методів розрахунку внутрібаллістіческіх характеристик ракетних двигунів, брав участь у створенні зарядів твердого палива для ракетних комплексів.

У 1985 році Макаровецьпризначений гендиректором науково-виробничого об'єднання "СПЛАВ". Під його керівництвом колектив підприємства розробляв і виробляв, зокрема, реактивні системи залпового вогню.

Микола Макаровець

Микола Макаровець

КП-Тула

Указом президента РФ Володимира Путіна за видатний внесок в розробку і створення нової спеціальної техніки, зміцнення обороноздатності Росії Микола Макаровец був нагороджений орденом "За заслуги перед Вітчизною" першого ступеня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві знайшли мертвим генерал ФСБ.

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Смерть Окупантам
Смерть Окупантам
Одним из первых образцов предвоенного реактивного артиллерийского вооружения является британская «двухдюймовая ракета», которая была выпущена в 1934 году. При этом англичане рассматривали такие разработки не как оружие поля боя, а как средство усиления возможностей ПВО. Полагаю что этот збруяр, тупо спиздил принцип этого оружия изменив назначение и заряд. Так же как и калашников передер АК.
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Реактивный способ передвижения для поражения противника китайцы или(и) корейцы применяли ещё в те времена, когда на острове Тереза Мей ещё даже римлянами не пахло, зато пахло ордовикам и силурами. )))))))))))))
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