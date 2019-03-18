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У Росії помер 7-річний хлопчик-мауглі, який ніколи не виходив з квартири

1.8тЧитати матеріал російською

У Москві помер 7-річний Женя, який страждав аутизмом і майже ніколи не виходив з захаращеної квартири.

Як стало відомо, після розлучення батьків Женя залишився жити з мамою Ганною і бабусею Лідією Пушкіними. За словами сусідів, мама вдома майже не з'являлася. Бабуся щодня приносила в будинок по мішку сміття з вулиці, оскільки страждала синдромом збирання, повідомляє канал Mash в Telegram.

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На умови утримання хлопчика скаржився його батько, а також сусіди. Однак органи опіки на скарги не відреагували. Серце дитини зупинилося 12 березня. Мати почула хрип в сусідній кімнаті, спробувала розбудити дитину, але не змогла.

У Росії помер хлопчик-мауглі

У Росії помер хлопчик-мауглі

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві в одній з квартир рятувальники виявили 5-річну дівчинку-мауглі. Вона була в занедбаному стані, а в шию дитини вріс провід.

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