У Росії помер 7-річний хлопчик-мауглі, який ніколи не виходив з квартири

У Москві помер 7-річний Женя, який страждав аутизмом і майже ніколи не виходив з захаращеної квартири.
Як стало відомо, після розлучення батьків Женя залишився жити з мамою Ганною і бабусею Лідією Пушкіними. За словами сусідів, мама вдома майже не з'являлася. Бабуся щодня приносила в будинок по мішку сміття з вулиці, оскільки страждала синдромом збирання, повідомляє канал Mash в Telegram.
На умови утримання хлопчика скаржився його батько, а також сусіди. Однак органи опіки на скарги не відреагували. Серце дитини зупинилося 12 березня. Мати почула хрип в сусідній кімнаті, спробувала розбудити дитину, але не змогла.
У Росії помер хлопчик-мауглі
Інформатор
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві в одній з квартир рятувальники виявили 5-річну дівчинку-мауглі. Вона була в занедбаному стані, а в шию дитини вріс провід.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.