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9 вересня • оновлено в 11:01
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У Росії показали надсекретні документи про пакт Молотова-Ріббентропа

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Міністерство оборони Росії вперше розсекретило документи про пакт Молотова-Ріббентропа.

Сталося це в честь 80-річчя від дня його підписання. Про це йдеться на сайті відомства, де можна подивитися документи.

У відкритому доступі опинились шифротелеграми і доповідні записки та описи бойових операцій. У Міноборони РФ заявили, що доповідна записка начальника Генерального штабу Червоної Армії Бориса Шапошникова від 24 березня 1938 року показує обстановку в Європі і на Далекому Сході в довоєнні роки.

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У той же час в написаній від руки маршалу Радянського Союзу Клименту Ворошилову записці говориться про Німеччину, Італію, Японію і Польщу як про ймовірних противників. Він описує стратегії розташування сил Червоної Армії в разі нападу.

Надсекретні дані писалися особисто начальником Генштабу, щоб зберегти таємницю.

Пакт Молотова-Ріббентропа

Пакт Молотова-Ріббентропа

pakt1939.mil.ru

Пакт Молотова-Ріббентропа

Пакт Молотова-Ріббентропа

pakt1939.mil.ru

Пакт Молотова-Ріббентропа

Пакт Молотова-Ріббентропа

pakt1939.mil.ru

Пакт Молотова-Ріббентропа був укладений між СРСР і Німеччиною 23 серпня 1939 року в Москві. Документ був підписаний главами зовнішньополітичних відомств В'ячеславом Молотовим і Йоахімом фон Ріббентропом. Країни домовилися про ненапад один на одного і тримати нейтралітет в разі вторгнення в одну з них іншої держави. Через тиждень після підписання документа, 1 вересня, Німеччина вторглася на територію Польщі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пакт Молотова-Рібентропа вперше злили в мережу

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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Это СВЕРХСЕКРЕТНЫЙ, СУПЕР-ТАЙНЫЙ, МЕГА-КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ документ о том "как казаки хацапов хлебом-солью встречали". И главное - мы "МАКСИМАЛЬНО ВЕРИМ " в лабуду о том, что на контролируемых поляках территориях, - не было соли , спичек и керосина. После того как "освободители" пришли в эти районы Украины - в магазинах можно было увидеть насыпи соли, пирамиды из коробков спичек, бочки керосина и больше ничего....
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Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
Очень не верится что Россия покажет оригинал. Смахивает на компьютерный набор.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
"Встречали с цветами и плакали … не было соли спичек и керосина ". Ещё и поныне плачут, правда с уходом России волшебным образом появились и спички и керосин. А плачут до сих пор, когда вспоминают: и страны Варшавского договора, и бывшие республики. Одна Белоруссия не плачет, но у неё это еще впереди.
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