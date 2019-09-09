У Росії показали надсекретні документи про пакт Молотова-Ріббентропа

Міністерство оборони Росії вперше розсекретило документи про пакт Молотова-Ріббентропа.

Сталося це в честь 80-річчя від дня його підписання. Про це йдеться на сайті відомства, де можна подивитися документи.

У відкритому доступі опинились шифротелеграми і доповідні записки та описи бойових операцій. У Міноборони РФ заявили, що доповідна записка начальника Генерального штабу Червоної Армії Бориса Шапошникова від 24 березня 1938 року показує обстановку в Європі і на Далекому Сході в довоєнні роки.

У той же час в написаній від руки маршалу Радянського Союзу Клименту Ворошилову записці говориться про Німеччину, Італію, Японію і Польщу як про ймовірних противників. Він описує стратегії розташування сил Червоної Армії в разі нападу.

Надсекретні дані писалися особисто начальником Генштабу, щоб зберегти таємницю.

Пакт Молотова-Ріббентропа pakt1939.mil.ru

Пакт Молотова-Ріббентропа pakt1939.mil.ru

Пакт Молотова-Ріббентропа pakt1939.mil.ru

Пакт Молотова-Ріббентропа був укладений між СРСР і Німеччиною 23 серпня 1939 року в Москві. Документ був підписаний главами зовнішньополітичних відомств В'ячеславом Молотовим і Йоахімом фон Ріббентропом. Країни домовилися про ненапад один на одного і тримати нейтралітет в разі вторгнення в одну з них іншої держави. Через тиждень після підписання документа, 1 вересня, Німеччина вторглася на територію Польщі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пакт Молотова-Рібентропа вперше злили в мережу

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