У Росії почалося виверження одного з найактивніших вулканів світу. Відео

У Росії на Камчатці в ніч на четвер, 22 жовтня розпочав вивергатися вулкан Безіменний.

Він викинув стовп попелу на висоту близько 10 кілометрів над рівнем моря, повідомляє "Інтерфакс" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Також велика хмара попелу на даний момент рухається на північ від вулкана на висоті до 9 км над рівнем моря.

"Попільна хмара має довжину 44 км на північний захід і 36 км на північний схід", – йдеться в повідомленні.

Вчені встановили для Безіменного найвищий – червоний код небезпеки для авіації.

Безіменний – один з найактивніших вулканів світу. Він знаходиться на Камчатці поблизу Ключевської сопки, приблизно в 40 км від селища Ключі Усть-Камчатського району. Висота Безіменного – 2 тис. 882 м.

Останнє виверження Безіменного відбулося в березні 2019 року, тоді вулкан викинув стовп попелу на висоту до 15 км над рівнем моря.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Росії на Камчатці в перших числах жовтня активізувався Ключевський вулкан (Ключевська Сопка) після двомісячної перерви. До цього вулкан виявляв активність з листопада 2019 по липень 2020 року.