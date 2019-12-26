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26 грудня • оновлено в 20:07
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У Росії перекинувся автобус із людьми: 2 жертви, 15 постраждалих

1.8т
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У Липецькій області Росії в четвер, 26 грудня, перекинувся рейсовий автобус, у результаті чого 2 особи загинули і ще мінімум 15 постраждали.

До лікарні доставили 8 поранених. Про це з посиланням на пресслужбу Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ повідомляє ТАСС.

Аварія трапилася на 356-му км траси М-4 "Дон". "Поблизу населеного пункту Ярлукове Становлянского району в результаті порушення правил дорожнього руху перекинувся рейсовий автобус", – відзначили в МНС РФ.

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У Росії перекинувся автобус із людьми

У Росії перекинувся автобус із людьми

gosrf.ru

Попередньою причиною ДТП назвали проблеми з рухом транспорту через слизьку дорогу. Автобус прямував із Москви в Тбілісі.

За словами представника міністерства, на місце аварії направлено представників оперативних служб.

Стало відомо, що всі загиблі і постраждалі – громадяни Грузії.

У Росії перекинувся автобус із людьми

У Росії перекинувся автобус із людьми

РИА Новости

Під Липецьком перекинувся автобус із людьми

Під Липецьком перекинувся автобус із людьми

Під Липецьком перекинувся автобус із людьми

Під Липецьком перекинувся автобус із людьми

Під Липецьком перекинувся автобус із людьми

Під Липецьком перекинувся автобус із людьми

Під Липецьком перекинувся автобус із людьми

Під Липецьком перекинувся автобус із людьми

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії на Забайкаллі з моста над річкою Куенга на лід упав рейсовий автобус із пасажирами. 18 людей загинули.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Росія
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