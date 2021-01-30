У Росії назвали 'власника' палацу Путіна в Геленджику

Російський мільярдер Аркадій Ротенберг, близький до оточення президента РФ Володимира Путіна, назвав себе власником палацу в Геленджику.

Про це повідомляє Телеграм-канал Mash. За словами "власника" там будується елітний готель. Ротенберг сказав, що купив об'єкт кілька років тому.

"Зараз це буде вже не секрет. Я являюсь бенефіціаром. Там досить складний був об'єкт. Було багато кредиторів, мені вдалося стати бенефіціаром. Це знахідка. Місце шикарне", – сказав він.

За його словами, там буде побудований апарт-готель, саме тому там велика кількість кімнат. Ротенберг зізнався, що йому подобається готельний бізнес.

"Це місце має, щоб там зробити саме готель", – сказав він.

З його слів, він тільки зараз вирішив зізнатися про володіння будинком, щоб погасити скандал навколо будівництва палацу.

"Чисто людський фактор. Скандал, навколо цього", – говорив він.

Терміни завершення будівництва Ротенберг оцінив в півтора-два роки.

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