У Росії назвали нову дату появи вакцини від COVID-19

У Росії повідомили, що вакцина проти коронавірусу (COVID-19) буде зареєстрована вже 12 серпня, а виробництво може початися у вересні.

Як пише The Guardian, якщо вона з'явиться в зазначений термін, то це буде перша в світі офіційно схвалена вакцина.

Відзначається, що заявлений препарат створюють Московський інститут Гамалія і Російський фонд прямих інвестицій. Анонімне джерело видання розповіло, що вакцина може бути схвалена для цивільного використання протягом трьох-семи днів після реєстрації регулюючими органами.

Раніше віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним повідомила, що після реєстрації вакцини потрібно буде провести випробування ще на 1600 осіб.

"Ключовими вимогами до вакцини є її доведена ефективність і безпеку, тому все повинно бути зроблено дуже акуратно ... Наша впевненість у вакцині повинна бути абсолютною", – зазначив Путін.

Нагадаємо, що в Росії повідомили, що нібито до середини серпня представлять вакцину проти COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія оголосила про готовність вакцини від коронавируса.