У Росії наказали армії Путіна воювати по-новому: про що мова

Основним завданням військових Росії найближчим часом має стати вироблення нової теорії ведення воєн.

Про це заявив 18 червня міністр оборони РФ генерал Сергій Шойгу, зазначивши, що сучасні війни вимагають нових підходів, передає ТАСС.

"Сьогодні основним завданням стає вироблення теорії ведення військових дій на середньострокову перспективу", — сказав він.

Військові РФ Експрес-газета

"Конфлікти нового покоління — це сукупність класичних і асиметричних способів ведення збройної боротьби, де бойові дії швидкоплинні, а на виправлення помилок просто немає часу", — наголосив Шойгу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, військові витрати Росії знижуються другий рік поспіль, а оборонний бюджет склав $ 61,4 млрд, у результаті чого країна випала з топ-5 країн у світовому рейтингу.

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