ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

У Росії наказали армії Путіна воювати по-новому: про що мова

4.9тЧитати матеріал російською

Основним завданням військових Росії найближчим часом має стати вироблення нової теорії ведення воєн.

Про це заявив 18 червня міністр оборони РФ генерал Сергій Шойгу, зазначивши, що сучасні війни вимагають нових підходів, передає ТАСС.

"Сьогодні основним завданням стає вироблення теорії ведення військових дій на середньострокову перспективу", — сказав він.

Військові РФ

Військові РФ

Експрес-газета

Новини
"Говорити нічого!" У Путіна зухвало відповіли на заяву Зеленського про Крим і Донбас

"Конфлікти нового покоління — це сукупність класичних і асиметричних способів ведення збройної боротьби, де бойові дії швидкоплинні, а на виправлення помилок просто немає часу", — наголосив Шойгу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, військові витрати Росії знижуються другий рік поспіль, а оборонний бюджет склав $ 61,4 млрд, у результаті чого країна випала з топ-5 країн у світовому рейтингу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Сергій Шойгу
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
28
15
Смішно
6
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Основной задачей военных России в ближайшее время должна стать выработка новой теории ведения войн. А теперь заметьте, не мира или договора, а именно войн ! Вывод: Россия - страна войны !
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Good Valery
Good Valery
Меня зовут- Добрый кот, да ладно , все норм. Просто шойгу выучил новые слова"краткосрочная перспектива" ,ну и решил похвастаться.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel