У Росії на ходу загорівся автобус з людьми: страшне відео

У Санкт-Петербурзі (Росія) 1 грудня на ходу загорівся рейсовий автобус, в якому знаходилося близько 50 пасажирів.

Автобус прямував з Петербурга в Кронштадт, коли у нього загорівся двигун, пише "Фонтанка".

Водій помітив задимлення, з'їхав на узбіччя і допоміг пасажирам вийти з салону. Постраждалих в результаті пожежі немає, але автобус згорів дотла.

В мережу потрапили фото і відео події.

vk.com/spb_today

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 грудня в Забайкальському краї РФ автобус з 43 пасажирами і водієм впав з моста на лід річки. Попередньо, загинуло 19 осіб, двоє з них – діти. Можливою причиною ДТП називають колесо, що лопнуло. Водій не впорався з керуванням і вилетів з моста.

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