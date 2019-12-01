Головна Новини
1 грудня • оновлено в 22:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Росії на ходу загорівся автобус з людьми: страшне відео

3.4т
Читати матеріал російською

У Санкт-Петербурзі (Росія) 1 грудня на ходу загорівся рейсовий автобус, в якому знаходилося близько 50 пасажирів.

Автобус прямував з Петербурга в Кронштадт, коли у нього загорівся двигун, пише "Фонтанка".

Водій помітив задимлення, з'їхав на узбіччя і допоміг пасажирам вийти з салону. Постраждалих в результаті пожежі немає, але автобус згорів дотла.

В мережу потрапили фото і відео події.

У Росії на ходу загорівся автобус з людьми: страшне відео

vk.com/spb_today

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 грудня в Забайкальському краї РФ автобус з 43 пасажирами і водієм впав з моста на лід річки. Попередньо, загинуло 19 осіб, двоє з них – діти. Можливою причиною ДТП називають колесо, що лопнуло. Водій не впорався з керуванням і вилетів з моста.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія Санкт-Петербург
Теги
ДТП пожежа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
15
Смішно
2
Цікаво
5
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги