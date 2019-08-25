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У Росії можуть повернути смертну кару: що відомо

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Депутат Державної Думи Росії від ЛДПР Олександр Шерін виступив за скасування мораторію на смертну кару в країні.

Він вважає, що заборона такого покарання була нав'язана Росії Заходом. Такою думкою він поділився в коментарі Telegram-каналу "Подъем".

"Всі ці речі, нав'язані нашій країні під псевдолюдськими цінностями, які пропагує Європа, робляться спеціально для руйнування нашої країни", – заявив російський політик. Депутат підкреслив, що цим питанням має займатися президент.

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Ілюстрація. Ув'язнений

Ілюстрація. Ув'язнений

Рамблер

Вищу міру покарання, на його думку, заслуговують ті, хто вбив мінімум кілька людей.

"Пам'ятайте жінку, що приїхала із Середньої Азії, яка немовляті голову відрізала? Її потрібно було при затриманні просто застрелити. Шкода, що ніхто із силовиків не взяв на себе сміливість зробити це", – поділився свої думкою депутат.

Нагадаємо, Росія фактично ввела мораторій на смертну кару в 1996 році після вступу до Ради Європи.

Олександр Шерін

Олександр Шерін

ИА "Реалист"

У Росії можуть повернути смертну кару: що відомо

Скріншот

У Росії можуть повернути смертну кару: що відомо

Скріншот

У Росії можуть повернути смертну кару: що відомо

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, на Шрі-Ланці вперше за 43 роки планують застосувати смертну кару, для чого влада вже найняла двох катів.

Пошуки виконавців смертного вироку почали в лютому. На "вакансію" відгукнулися близько 100 кандидатів, один із них – громадянин США.

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Пигин Макс
Пигин Макс
Смертную казнь нужно ввести для тех, готовит теракты и нарушает нашу Границу.
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