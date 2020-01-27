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27 січня • оновлено в 07:34
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У Росії мати випрала свою дитину в машинці: трапилася трагедія

2.4т
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У Свердловській області Росії жінка випрала новонароджену дитину в пральній машині.

Про це повідомляє видання "Регіон Онлайн". Мешканка Таліци виявилася багатодітною матір'ю, четверта дитина, яка загинула в пральній машині, народився 23 січня.

Повідомляється, що пологи почалися у жінки передчасно, вночі. За її словами, дівчинка народилася мертвою. Після цього мати засунула тіло дитини в пральну машинку і поставила на прання.

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"Вранці чоловік громадянки прокинувся і побачив, що сталося. Він звернувся до поліції", – повідомили джерела видання.

В результаті інциденту багатодітна мати потрапила до лікарні.

"Сама в шоці, цілком нормальна була, будь-яких схильностей не видно було, завжди віталися, так як живемо через будинок, – повідомила місцева мешканка порталу E1.

Народилася дитина мертвою або ж його вбила матір, виправши в машинці, з'ясує слідство.

Росіянка випрала свою дитину в машинці

Росіянка випрала свою дитину в машинці

Ivona

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії пара по-звірячому вбила двох прийомних дітей.

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Автор
Анатолій Запорожський
Місце
Росія
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