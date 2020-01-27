У Росії мати випрала свою дитину в машинці: трапилася трагедія

У Свердловській області Росії жінка випрала новонароджену дитину в пральній машині.
Про це повідомляє видання "Регіон Онлайн". Мешканка Таліци виявилася багатодітною матір'ю, четверта дитина, яка загинула в пральній машині, народився 23 січня.
Повідомляється, що пологи почалися у жінки передчасно, вночі. За її словами, дівчинка народилася мертвою. Після цього мати засунула тіло дитини в пральну машинку і поставила на прання.
"Вранці чоловік громадянки прокинувся і побачив, що сталося. Він звернувся до поліції", – повідомили джерела видання.
В результаті інциденту багатодітна мати потрапила до лікарні.
"Сама в шоці, цілком нормальна була, будь-яких схильностей не видно було, завжди віталися, так як живемо через будинок, – повідомила місцева мешканка порталу E1.
Народилася дитина мертвою або ж його вбила матір, виправши в машинці, з'ясує слідство.
Росіянка випрала свою дитину в машинці
Ivona
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії пара по-звірячому вбила двох прийомних дітей.
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