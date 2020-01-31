У Росії кожен третій повстав проти Путіна: у чому річ

Кожен третій росіянин хоче, щоб у 2024 році президент Росії Володимир Путін пішов з політики.

Такі дані показало щомісячне дослідження "Левада-Центру" на запит "Відкритих медіа". Зокрема, жителів запитали, у якій ролі вони бачать чинного главу РФ після закінчення його президентського терміну.

Так, 33 відсотки росіян заявили про те, що після виборів 2024-го "незамінний лідер" повинен піти на пенсію, стати приватною особою або взагалі не займатися публічними сферами діяльності.

Кожен третій росіянин проти Путіна в політиці після 2024 року

Дещо менше громадян РФ – 27 відсотків – і далі воліють бачити Путіна своїм президентом після 2024-го. Однак кількість охочих "відправити" його на якийсь інший керівний пост вдвічі вища – 55 відсотків.

А серед імовірних посад були названі такі: "президент Союзної держави Росії і Білорусі", "голова уряду", "лідер партії "Єдина Росія" або ж "офіційний лідер нації і секретар Ради Безпеки" (як посада експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва).

"Для мене став несподіванкою досить великий відсоток людей, які бажають відправити Путіна у відставку. Видно наростання втоми, і ситуація нагадує предпротестні настрої, що панували в 2010-2011 роках", – висловив своє розчарування результатами опитування директор "Левада-Центру" Лев Гудков.

Варто зазначити, що найбільшу популярність Путін має серед двох груп: найстарших, віком від 55 років, і наймолодших – від 18 до 24 років.

Результати опитування levada.ru

"У школах відтворюється майже радянська риторика про велику державу, змову проти Росії та сильного лідера, багато школярів просякнуті такими кліше, але потім вони здобувають вищу освіту, починають працювати, заводять сім'ю, набувають власний, а не нав'язаний ззовні життєвий досвід, і погляди сильно змінюються", – пояснює Лев Гудков.

Додамо, що найнижчий рівень підтримки глави РФ у людей від 39 до 55 років. А загалом на кінець січня 2020 року його діяльність схвалюють 68 відсотків опитаних, не схвалюють – 31 відсоток.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чинний радник лідера РФ і колишній радник, а також зять першого президента Росії Бориса Єльцина Валентин Юмашев заявив, що глава РФ Володимир Путін піде з посади після закінчення його президентського терміну в 2024 році.

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