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25 лютого • оновлено в 22:28
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У Росії газопровід перетворився на вогняний факел: фото і відео заграви

4.9т
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У Пермському краї Росії 25 лютого прорвало магістральний газопровід "Прогрес". Стовп вогню піднявся високо у небо.

Інцидент стався в Гірничозаводському районі о 18:46 за московським часом (17:46 за Києвом). Внаслідок події постраждалих немає. Пошкоджену ділянку відновлюють, повідомляє 360tv (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).

Пожежа на газопроводі в Пермському краї

Пожежа на газопроводі в Пермському краї

360tv.ru/Telegram

"Сьогодні о 18:46 за московським часом в Гірничозаводському районі Пермського краю на лупінгу магістрального газопроводу "Ямбург - Західний кордон СРСР" (Прогрес) стався розрив із загорянням. Постраждалих немає. Газ поставляється споживачам паралельними газопроводами в повному обсязі", – заявили у компанії "Газпром трансгаз Чайковський".

Пожежа на газопроводі в Пермському краї

Пожежа на газопроводі в Пермському краї

360tv.ru/Telegram

У регіональному МНС уточнили, що ведуться роботи з ліквідації наслідків загоряння. Засувки на газопроводі перекриті і новий газ не надходить, відбувається догорання залишкового.

Пожежа на газопроводі в Пермському краї

Пожежа на газопроводі в Пермському краї

360tv.ru/Telegram

Пожежа на газопроводі в Пермському краї

Пожежа на газопроводі в Пермському краї

Єкатеринбург №1 / Telegram

Пожежа на газопроводі в Пермському краї

Пожежа на газопроводі в Пермському краї

Єкатеринбург №1 / Telegram

Пожежа на газопроводі в Пермському краї

Пожежа на газопроводі в Пермському краї

Єкатеринбург №1 / Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці січня 2020 року в Махачкалі вибухнув газ в багатоповерховому житловому будинку. Тоді постраждало двоє людей, у тому числі дитина.

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Місце
Росія
Теги
пожежа вибух газопровод
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Bruse Colin
Bruse Colin
Выжигают нечаяно вирус вместе с эвакуированными - ха и нет инфицированных вообще а остальных вылечили:-))
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Bruse Colin
Bruse Colin
Пострадавших нет и быть не может - всех закапывают оперативно быстро и прямо на месте - бульдозерами - п а р а ш н о е стадо рабов должно только обслуживать путина и его шоблу
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Телеканал One America News показал документальный фильм про расстрел «небесной сотни» во время Евромайдана в Киеве. Причём называется это «вооружённый госпереворот», свидетели говорят, что им давали приказ определить маршруты передвижения Януковича и уничтожить его, а расстреливали протестующих и сотрудников милиции грузинские снайперы. Кстати, про грузинских наёмников у нас уже были расследования несколько лет назад, когда они учили нацистских боевиков из «Азова» в тренировочном лагере «Патриот». Среди организаторов расстрела названы Саакашвили, Парубий, Пашинский, Наливайченко...
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Roma Roma, Я, что то пропустил? Зажгли огонь к ебелею ? )))))
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Великий Кормчий, припиZдок, ты хоть поинтересуйся, ЧТО ЭТО за канал. А я поинтересовался. Такая же помойка, как ваше РЕН-ТВ или рашатудей .
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