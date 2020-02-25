У Росії газопровід перетворився на вогняний факел: фото і відео заграви

У Пермському краї Росії 25 лютого прорвало магістральний газопровід "Прогрес". Стовп вогню піднявся високо у небо.

Інцидент стався в Гірничозаводському районі о 18:46 за московським часом (17:46 за Києвом). Внаслідок події постраждалих немає. Пошкоджену ділянку відновлюють, повідомляє 360tv (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).

Пожежа на газопроводі в Пермському краї 360tv.ru/Telegram

"Сьогодні о 18:46 за московським часом в Гірничозаводському районі Пермського краю на лупінгу магістрального газопроводу "Ямбург - Західний кордон СРСР" (Прогрес) стався розрив із загорянням. Постраждалих немає. Газ поставляється споживачам паралельними газопроводами в повному обсязі", – заявили у компанії "Газпром трансгаз Чайковський".

Пожежа на газопроводі в Пермському краї 360tv.ru/Telegram

У регіональному МНС уточнили, що ведуться роботи з ліквідації наслідків загоряння. Засувки на газопроводі перекриті і новий газ не надходить, відбувається догорання залишкового.

Пожежа на газопроводі в Пермському краї 360tv.ru/Telegram

Пожежа на газопроводі в Пермському краї Єкатеринбург №1 / Telegram

Пожежа на газопроводі в Пермському краї Єкатеринбург №1 / Telegram

Пожежа на газопроводі в Пермському краї Єкатеринбург №1 / Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці січня 2020 року в Махачкалі вибухнув газ в багатоповерховому житловому будинку. Тоді постраждало двоє людей, у тому числі дитина.

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