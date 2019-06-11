У Росії екстрено сів літак із пасажирами: що трапилося

У Росії літак, який виконував рейс із Москви з пасажирами на борту, здійснив аварійну посадку в Астрахані.

НП із Airbus A-319 трапилася в понеділок, 10 червня, але про подію стало відомо лише зараз, передає "Лайф".

Повідомляється, що під час посадки борт подав сигнал про відмову одного з двигунів. Але пілотам вдалося успішно посадити літак.

Авіалайнер Airbus A-319 належить авіакомпанії "Сибір" (S7 Airlines). На борту перебували 89 пасажирів і шестеро членів екіпажу, постраждалих немає.

На землі літак зустрічали всі екстрені служби. Аварійне повітряне судно відбуксирували на стоянку для з'ясування причини відмови двигуна.

Нагадаємо, що цього ж дня, 10 червня, літак авіакомпанії "S7 Airlines", який виконував рейс Москва – Казань, був змушений перервати зліт через спрацьовування датчика про можливе вимкнення автомата тяги.

Airbus A-319

Як повідомляв OBOZREVATEL, аварійну посадку в гірській місцевості в Росії здійснив літак авіакомпанії "Фенікс", який вилетів для сільськогосподарських робіт.

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