В Апатитах Мурманської області Росії група неповнолітніх побилася з поліцейськими.

Інцидент стався після дискотеки для школярів у будинку культури, передають місцеві ресурси. Захід закінчився о 21:00, проте підлітки відмовилися розходитися і намагалися продовжити його. У результаті був викликаний екіпаж поліції.

Після прибуття правоохоронці помітили хлопця з пляшкою пива, який голосно матюкався. Бійка сталася після того, як підлітка намагалися доставити у відділення – за нього "заступилися" знайомі.

Один із поліцейських отримав струс мозку, травми другого виявилися менш серйозними.

Особи всіх підлітків незабаром встановили, але їх відпустили після "роз'яснювальної бесіди". При цьому Слідчий комітет пізніше порушив кримінальну справу.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Росії діти жорстоко побили школярку за те, що вона нагадала вчителю про домашнє завдання.

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