Путін все ж таки злякався? Війська Росії залишаться без поповнення через коронавірус

У Росії вирішили відкласти регулярний весняний призов до збройних сил через ситуацію з коронавірусом COVID-19.

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Відповідний наказ віддав міністр оборони Росії Сергій Шойгу, передає "Радіо Свобода".

pnp.ru

Весняний призов в РФ мав розпочатися 1 квітня. Тепер новобранців у війська призовні комісії відправлятимуть не раніше 20 травня.

Зазначається, що всього на службу мали відправитися до 135 тисяч громадян.

У Росії є обов'язковим 12-місячне проходження військової служби для всіх громадян чоловічої статі віком від 18 до 27 років, крім рідкісних винятків. Заклик проходить двічі на рік – навесні і восени.

Варто зазначити, що напередодні в Росії планували не переносити весняний призов через поширення коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії через те, що влада не може стримати епідемію COVID-19, населення стало масово скуповувати морозильні камери, щоб робити додаткові запаси продуктів.

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