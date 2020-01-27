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27 січня • оновлено в 21:18
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У Росії багатодітна мати "випрала" новонародженого в машинці

1.6т
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У місті Талиця (Росія) багатодітну матір підозрюють в убивстві дочки. Жінка випрала новонароджену дівчинку в пральній машинці.

Сама жінка заявила, що дитина народилася мертвою, проте місцеві жителі цю інформацію спростовують. Про це повідомляє varlamov.ru (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Сусіди багатодітній сім'ї розповіли, що пологи у жінки почалися вночі. У поліцію звернувся чоловік підозрюваної, коли на ранок побачив її в крові.

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У Росії багатодітна мати "випрала" новонародженого в машинці

У Росії багатодітна мати "випрала" новонародженого в машинці

varlamov.ru

Відомо, що жінку звати Надія, їй 31 рік. Вона працює в перукарні і має трьох дітей. Зараз підозрювана в злочині знаходиться в лікарні під охороною.

У поліції відкрили кримінальну справу, а прокуратура почала проводити перевірку в зв'язку з тим, що сталося. Правоохоронці чекають результати експертизи, яка встановить, народилася дитина мертвою чи померла в машинці.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Омську (Росія) пара карала дитину тортурами за те, що вона поверталася пізно додому зі школи і прогулянки. Хлопчика били, морили голодом і ставили колінами на гречку.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Росія
Теги
новонароджений вбивство
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Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Тварь кокошная.
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