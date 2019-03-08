У Росії активісти Путіна зганьбилися з феміністками: відео

У Росії члени пропутінської організації "Мережа" влаштували акцію в петербурзькому феміністському кафе "Симона", куди заборонено вхід чоловікам. Феміністки дали оригінальну відповідь.

Активісти 7 березня прийшли з відрами тюльпанів і оголосили, що хочуть привітати жінок з 8 березня. Акцію вони знімали на відео. Вимоги піти вони ігнорували, поки не залишили квіти в приміщенні і не крикнули хором "Вітаємо", пише Meduza.

Перед тим, як активісти пішли, одна з жінок, що знаходилися в "Симоні", застосувала газ з балончика в обличчя відеооператора. За словами представників "Мережі", в результаті він отримав опік сітківки ока.

Феміністки влаштували акцію у відповідь на раптовий візит учасників руху "Мережа".

Дівчата засипали подарованими квітами голого чоловіка, розташувавши його на сходах Палацу одружень на Англійській набережній. "Ваші квіти проростуть на могилі патріархату", - говорить плакат біля імпровізованої могили. Його підпирав макет вирваного "з м'ясом" чоловічого статевого органу.

@merr1k

@merr1k

@merr1k

Феминистки ответили на вчерашнее "насильное" поздравление и принесли к загсу обнаженного мужчину в цветах pic.twitter.com/tVSbNEdjpb — Dave Frenkel (@merr1k) 8 марта 2019 г.

"Симона" - кав'ярня-коворкінг, яку відкрили в Санкт-Петербурзі на початку лютого в приміщенні феміністського проекту "Ребра Єви". З 11 до 19 години туди заборонений вхід чоловікам. У кафе намагався потрапити скандально відомий "борець за моральність", депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов. Також на заклад скаржилися в прокуратуру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кремлівські пропагандисти влаштували істерику через "бандерівське" святкування 8 Березня в Збройних Силах України.

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