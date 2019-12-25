У Росії 15-річний школяр побив вчительку молотком по голові: його відвезли в психлікарню

У Єкатеринбурзі (Росія) учень дев'ятого класу напав з молотком і ножем на вчительку. Причиною стали її слова про те, що вона не допустить його до здачі іспиту через невивчений вірш.

Про страшний інцидент розповіли на Telegram-каналі LIFE SHOT, посилаючись на правоохоронців (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Відзначається, що підліток підстеріг свою класну керівницю поза школою і близько п'яти разів ударив молотком по голові, ножем не поцілив жодного разу. Жінка змогла вибити зброю з рук школяра і повалила його на землю. Із забоями її відвезли в лікарню, але пізніше від ушпиталення вона відмовилася. Підлітка затримали. За одними даними, хлопця разом з його бабусею відвезли на допит в поліцію, а за іншими – в психіатричну лікарню.

Тим часом однокласники агресивного школяра розповіли "Підйому" про деталі жахливої події.

Вчителька, на яку напали LIFE SHOT

Учень, який напав на педагогиню BAZA

"Я пішов на урок, там всі говорили про те, що Данило напав на Марину Миколаївну. Потім до нас підійшов завуч і сказав, що Данило підстеріг Марину Миколаївну за гаражами, коли вона йшла в школу, з молотком і ножем. Він вдарив молотком вчительку ззаду і хотів добити ножем, але ззаду був учитель фізкультури і скрутив його, а після викликав швидку і відвів Данила в зал чекати поліції. Марину Миколаївну "зашили", і вона поїхала додому відпочивати", – розповів один з однокласників неадекватного хлопця.

На відео з місця злочину, яке опублікував Telegram-канал Hue, видно, що весь майданчик, де відбувся напад, у крові вчительки.

Молоток, вилучений у школяра "Підйом"

Вчительку врятував шкільний фізрук "Лампа"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 грудня в Чебоксарах (Росія) 17-річна студентка з ножем напала на завідувачку відділенням коледжу. В результаті жінка отримала поранення рук і обличчя.

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