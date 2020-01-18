У Росії 13-річна школярка завагітніла від 10-річного друга: деталі історії, що шокує

У Красноярському краї Росії 13-річна школярка завагітніла від свого 10-річного друга. Дівчинка вирішила зберегти дитину, а її рішення підтримали родичі.

Про історію, що шокує, повідомляє місцеве видання "КП Красноярськ". Відомо, що діти навчаються в різних школах – у сьомому й четвертому класах (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У навчальному закладі, який відвідує дівчинка, підтвердили інформацію про вагітність неповнолітньої. Заступниця директора розповіла, що її родина стоїть на обліку як у "соціально небезпечному становищі".

У Росії 13-річна школярка завагітніла від 10-річного друга tvk6.ru

"Але не тому, що батьки п'ють чи знущаються над малими (у дівчинки є два молодші брати, трьох і п'яти років). Їхня мама тяжко хвора (остання стадія раку), тому не може займатися дітьми, а батько не витягує турботу про трьох", – запевнила педагогиня.

За її словами, школярка погано вчиться, прогулює уроки й хуліганить.

"Їх перевіряють щомісяця – діти ситі, нормально вдягнені, ніхто над ними не знущається. Але в дівчинки складний характер", – додала заступниця директора.

У соціальних мережах у обох неповнолітніх встановлено статус – у цивільному шлюбі. Там вони часто розміщували спільні фотографії.

У Росії 13-річна школярка завагітніла від 10-річного друга krsk.kp.ru

Наразі учениця перебуває на сьомому тижні вагітності. Для спостереження її госпіталізували в лікарню під Красноярськом. Лікарі оцінюють її стан як задовільний.

Видання зазначає, що в медиків і слідчих є сумніви, що дівчинка завагітніла від 10-річного друга. Для встановлення батьківства буде проводитися генетична експертиза.

"Теоретично, таке можливо. Тобто, і дівчинка в 13 років і хлопчик в 10 вже можуть увійти в репродуктивний вік. Але інтуїтивно – підкреслю, про цей конкретний випадок мені нічого не відомо – відчуваю, що на хлопчика могли просто "показати", а винен інший. Дуже можливо, що його просто підставили", – прокоментував "КП Красноярськ" лікар-педіатр.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Новосибірській області Росії в місті Карасук після доби пошуків знайшли зниклу 10-річну Олену Касталанову. Дівчинка була замкнена в підвалі місцевого гуртожитку й перебувала без свідомості.

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