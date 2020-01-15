Головна Новини
15 січня • оновлено в 12:24
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

В РФ знайшли винних в теплій зимі: у мережі взяли на сміх росіян

3.1т
Читати матеріал російською

У Росії депутат Держдуми Олексій Журавльов оскандалився висловлюванням про те, що нібито аномально тепла зима в Росії може бути наслідком того, що американці атакували світ кліматичною зброєю.

Як пише газета.ru, депутат також заявив, що Пентагон використовував кліматичну зброю ще під час війни у В'єтнамі. Також Журавльов вказав, що через таку поведінку влади США можуть почати танути льодовики на полюсах.

"Я впевнений, що це невипадкові кліматичні зміни. Причому вони це роблять "типу ми дослідження проводимо", тобто не як зброю, а як дослідження. Дослідження – можна, а зброю – не можна", – сказав він.

У РФ звинуватили США у використанні "кліматичної зброї"

У РФ звинуватили США у використанні "кліматичної зброї"

У мережі взяли на сміх безглузде висловлювання політика. Так офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у своєму Telegram-каналі зазначив, що в Росії трохи помилилися – насправді так звану "кліматичну зброю" розроблено не в Америці, а в Західній Україні.

Крім того, користувачі гнівно відреагували на висловлювання Журавльова. Так, вони зазначають, що насправді на росіянах досліджують зброю з отуплення, і депутати – найкраще тому підтвердження. На думку росіян, "з такими депутатами ворогам не знадобиться зброя".

"Скажіть, хто може передбачити наслідки, якщо у народу дах остаточно попливе?", "США використовують проти Росії Олексія Журавльова. Істинно кажу вам!", "Судячи з депутатів Держдуми, США швидше використовує психотронну зброю", "Я ж кажу, не можна в депутати пускати без довідки від психіатра", "Людям загрожує не глобальне потепління, а глобальне отупіння і деградація", "Для керуванням авто потрібна довідка від психіатра, а для керування країною це чомусь не передбачено?", – пишуть у Twitter.

Відзначимо, що Журавльов є шанувальником режиму президента РФ Володимира Путіна. З самого початку військових дій на Донбасі він встав на підтримку так званих Донецької і Луганської народних республік. Політик неодноразово відвідував окуповані території на сході України і надавав бойовикам підтримку, за що і загримів у базу "миротворця".

У мережі гнівно відреагували на висловлювання російського депутата про "кліматичну зброю" США

У мережі гнівно відреагували на висловлювання російського депутата про "кліматичну зброю" США

У мережі гнівно відреагували на висловлювання російського депутата про "кліматичну зброю" США

У мережі гнівно відреагували на висловлювання російського депутата про "кліматичну зброю" США

У мережі гнівно відреагували на висловлювання російського депутата про "кліматичну зброю" США

У мережі гнівно відреагували на висловлювання російського депутата про "кліматичну зброю" США

У мережі гнівно відреагували на висловлювання російського депутата про "кліматичну зброю" США

У мережі гнівно відреагували на висловлювання російського депутата про "кліматичну зброю" США

У мережі гнівно відреагували на висловлювання російського депутата про "кліматичну зброю" США

У мережі гнівно відреагували на висловлювання російського депутата про "кліматичну зброю" США

У мережі гнівно відреагували на висловлювання російського депутата про "кліматичну зброю" США

У мережі гнівно відреагували на висловлювання російського депутата про "кліматичну зброю" США

У мережі гнівно відреагували на висловлювання російського депутата про "кліматичну зброю" США

У мережі гнівно відреагували на висловлювання російського депутата про "кліматичну зброю" США

У мережі гнівно відреагували на висловлювання російського депутата про "кліматичну зброю" США

У мережі гнівно відреагували на висловлювання російського депутата про "кліматичну зброю" США

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Гліб Іванов
Місце
Росія
Тег
Державна Дума Росії
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
1
43
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
10
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
UA. RUNIC
UA. RUNIC
Удивлению скомарошности россиян предела нет..Еще те шуты!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну а доказательства где?доказательства в студию)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Дудко Олег
Дудко Олег
На Украине самым пристальным образом следят не только за каждым жестом сами знаете кого но и за депутатами ГДРФ. Кто такой, о чем он и кому говорил? ХЗ. В России это не интересно.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Дудко Олег, и такие дудки сидят на украинских сайтах и упорно за этим следят коментируя. И любая новость на расии на чинается с Украины! Пхахаххахахахаха
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Dell Alex
Dell Alex
Дудко Олег, Конечно следим. За врагом нужно следить. Даже если основная его составляющая - полные идиоты. И, даже, особенно в этом случае. А в России живут блаженные. Их не интересно кто находится у них при власти и кто и что из них говорит ))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги