В РФ знайшли винних в теплій зимі: у мережі взяли на сміх росіян

У Росії депутат Держдуми Олексій Журавльов оскандалився висловлюванням про те, що нібито аномально тепла зима в Росії може бути наслідком того, що американці атакували світ кліматичною зброєю.

Як пише газета.ru, депутат також заявив, що Пентагон використовував кліматичну зброю ще під час війни у В'єтнамі. Також Журавльов вказав, що через таку поведінку влади США можуть почати танути льодовики на полюсах.

"Я впевнений, що це невипадкові кліматичні зміни. Причому вони це роблять "типу ми дослідження проводимо", тобто не як зброю, а як дослідження. Дослідження – можна, а зброю – не можна", – сказав він.

У РФ звинуватили США у використанні "кліматичної зброї"

У мережі взяли на сміх безглузде висловлювання політика. Так офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у своєму Telegram-каналі зазначив, що в Росії трохи помилилися – насправді так звану "кліматичну зброю" розроблено не в Америці, а в Західній Україні.

Крім того, користувачі гнівно відреагували на висловлювання Журавльова. Так, вони зазначають, що насправді на росіянах досліджують зброю з отуплення, і депутати – найкраще тому підтвердження. На думку росіян, "з такими депутатами ворогам не знадобиться зброя".

"Скажіть, хто може передбачити наслідки, якщо у народу дах остаточно попливе?", "США використовують проти Росії Олексія Журавльова. Істинно кажу вам!", "Судячи з депутатів Держдуми, США швидше використовує психотронну зброю", "Я ж кажу, не можна в депутати пускати без довідки від психіатра", "Людям загрожує не глобальне потепління, а глобальне отупіння і деградація", "Для керуванням авто потрібна довідка від психіатра, а для керування країною це чомусь не передбачено?", – пишуть у Twitter.

Відзначимо, що Журавльов є шанувальником режиму президента РФ Володимира Путіна. З самого початку військових дій на Донбасі він встав на підтримку так званих Донецької і Луганської народних республік. Політик неодноразово відвідував окуповані території на сході України і надавав бойовикам підтримку, за що і загримів у базу "миротворця".

У мережі гнівно відреагували на висловлювання російського депутата про "кліматичну зброю" США

У мережі гнівно відреагували на висловлювання російського депутата про "кліматичну зброю" США

У мережі гнівно відреагували на висловлювання російського депутата про "кліматичну зброю" США

У мережі гнівно відреагували на висловлювання російського депутата про "кліматичну зброю" США

У мережі гнівно відреагували на висловлювання російського депутата про "кліматичну зброю" США

У мережі гнівно відреагували на висловлювання російського депутата про "кліматичну зброю" США

У мережі гнівно відреагували на висловлювання російського депутата про "кліматичну зброю" США

У мережі гнівно відреагували на висловлювання російського депутата про "кліматичну зброю" США

Депутат Держдуми Олексій Журавльов вважає, що США використовують проти Росії кліматичну зброю. Він додав, що якщо вічна мерзлота "попливе", "це буде катастрофа" https://t.co/2SVj4IQSKn – МБХ Медіа (@MBKhMedia) 14 січня 2020 р.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.